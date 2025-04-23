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Зеленский напомнил США об одном обещании по Крыму

Зеленский: США в 2018 году обещали не признавать Крым российским
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Brian Snyder/Reuters

США в 2018 году обещали не признавать Крым российским. Об этом на своей странице в соцсети X написал президент Украины Владимир Зеленский.

К публикации он прикрепил скриншот с сайта госдепа США с заявлением бывшего американского госсекретаря Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в котором отмечалось, что «Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Зеленский выразил благодарность партнерам за встречу в Лондоне. Он добавил, что Украина будет действовать в соответствии с конституцией страны, а также выразил абсолютную уверенность, что партнеры Киева, в частности США, будут действовать в соответствии «со своими твердыми решениями».

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили. Вместо этого переговоры в Лондоне прошли на уровне экспертов. По данным мировых СМИ, решение было принято после высказываний Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского раскрыли, чем закончилась встреча в Лондоне по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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