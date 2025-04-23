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Песков заявил о готовности РФ вести переговоры о поставках газа в Евросоюз

Песков: Россия видит готовность ряда стран Евросоюза снова покупать у нее газ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что Москва видит готовность ряда стран Евросоюза (ЕС) снова покупать российский газ.

«Мы готовы вести переговоры по нашему газу, и мы знаем, что некоторые страны Европы хотят продолжить его у нас покупать. Все будет урегулировано на рыночных условиях», — сказал представитель Кремля.

23 апреля газета Ostsee Zeitung со ссылкой на источники писала, что на складах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии хранится достаточное количество труб для незатратного по времени и деньгам ремонта «Северного потока» и «Северного потока – 2». По их данным, трубы размещены в ангарах, принадлежащих «Газпрому», оценочная их стоимость составляет около €25 миллионов.

В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Ранее в Германии заговорили о перезапуске «Северного потока – 2».

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