Глава минфина США допустил заключение крупной сделки с Китаем

Соединенные Штаты считают возможным заключение крупного торгового соглашения с Китаем, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. Его цитирует газета The Hill.

«Есть возможность для большой сделки», — сказал министр.

По его словам, соглашение может коснуться снижения производства в КНР, нацеленного на экспорт, и увеличения внутреннего выпуска в США. Таким образом стороны смогут «восстановить равновесие» в двусторонней торговле, считает Бессент.

23 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения таможенных пошлин на товары из Китая в качестве шага по деэскалации торговой войны.

В начале месяца Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Лидеры стран по всему миру осудили решение американского лидера, пригрозив ответными мерами.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

Ранее Рубио заявил, что война США и Китая была бы ужасной.