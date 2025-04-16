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США не поддерживают стремление Европы продолжать военную помощь Украине

Economist: помощники Трамп не поддерживают стремление ЕС по укреплению Украины
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Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Евросоюза продолжать оказывать военную помощь Украине и вряд ли сама одобрит новые пакеты. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

«Представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, и этот вопрос был проигнорирован. Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины. При такой хаотичной администрации трудно отличить истинный сигнал от шума», — пишет журнал.

Economist также отмечает, что в выступлениях Трампа отсутствуют слова о какой-либо дополнительной военной помощи Украине.

Поддержка США сокращается, оружейные поставки, одобренные еще при президенте Джо Байдене, закончатся в ближайшие месяцы, а нынешний глава Белого дома не санкционировал больше, подчеркивается в материале.

«Еще одно бюджетное ассигнование на поддержку Украины выглядит маловероятным», — считает Economist.

До этого глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Трамп был в ярости из-за поддержки Зеленского ЕС после скандала в США.

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