Отказ Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас признавать российский статус Крыма является «политической слепотой». Таким мнением поделился депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Россия переживет «непризнание» Крыма со стороны ЕС. И страданиям Каллас не сочувствует. ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву», — подчеркнул Белик.

Он также отметил, что если США разморозят отношения с РФ, то наша страна и так получит все, что нужно, от западного мира. По словам депутата, сейчас России важно договориться с «чабаном», а не с его «баранами».

Накануне Кая Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российским. Также она отвергла, что США признают территорию полуострова частью РФ.

В ответ на эти слова депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу Евродипломатии изучить историю и восполнить пробелы.

Кроме того, он напомнил, что в 1917 году мировые державы также обрывали отношения с Советской Россией, однако в 1920-е годы европейские страны начали признавать СССР. Депутат выразил уверенность, что с Крымом будет та же ситуация, и Европе рано или поздно придется признать его российским.

Ранее стало известно, что США могут предложить ЕС и Украине признать Крым российским.