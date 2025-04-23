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Си Цзиньпин предупредил о рисках тарифных войн

Си Цзиньпин: тарифные войны подрывают мировой экономический порядок
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Global Look Press

Тарифные войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине, его слова приводит агентство Синьхуа.

«Тарифные и торговые войны наносят ущерб законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и дестабилизируют мировой экономический порядок», — сказал китайский лидер.

Председатель КНР добавил, что Китай готов совместно с Азербайджаном защищать мировой порядок, который основан на принципах ООН и международном праве. Также китайский лидер указал на готовность отстаивать свои законные интересы и бороться за международную справедливость.

23 апреля сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент ожидает деэскалации торговой войны с Китаем.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Лидеры стран по всему миру осудили решение американского лидера, пригрозив ответными мерами.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

16 апреля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Вашингтону нужно прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить торговые проблемы с Пекином. Он также указал, что ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости.

Ранее Трамп пообещал снизить пошлины в отношении Китая.

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