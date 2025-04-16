В КНР высказались о торговых пошлинах со стороны США

США нужно прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить торговые проблемы с Китаем. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости», — сказал он.

До этого США пригрозили пошлинами до 245% на импорт из Китая на фоне того, что Пекин ввел ответные тарифы против Штатов и не пошел на переговоры.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.