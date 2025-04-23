В Польше поменяли надпись на памятнике украинским националистам

На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание об учиненном ими геноциде

Неизвестные поменяли надпись на плите на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) в польском cеле Монастеж. Об этом сообщил портал zlubaczowa.pl.

На мемориал добавили, что на этом месте погибли участники УПА.

«[Погибли] члены УПА, ответственные за террор и массовые убийства безоружного польского, украинского и еврейского населения», — написано на камне.

Однако данное изменение не было согласовано с властями. Расследованием инцидента занимается полиция.

Недавно министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х назвал провокацией размещение флагов Украинской повстанческой армии. Он поручил в срочном порядке связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы прояснить эту ситуацию.

Украинская повстанческая армия (УПА) — подпольная украинская националистическая организация, которая была создана во времена Второй мировой войны. Ее целью провозглашалась независимость Украины от СССР, Польши и Германии.

Ранее в Польше потребовали от Украины отменить культ Бандеры.