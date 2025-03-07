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Трамп заявил о сомнениях в членах НАТО

Трамп заявил, что сомневается в готовности членов НАТО защищать США
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности стран — членов НАТО защитить Штаты в случае необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вижу НАТО как потенциально хорошее, но нужно крепко задуматься о НАТО, очень несправедливые вещи происходят. Пока я не пришел, мы платили почти 100% на оборону, а они нас обманывают в торговле», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США во время его президентского срока не станут защищать те страны альянса, которые не выделяют необходимый объем средств на совместную оборону.

5 марта газета Daily Mail сообщала, что Трамп рассматривает возможность «отказа от лидерства в НАТО» и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы. К чему может привести переход командования силами альянса в Европе к британским генералам и почему это обернется катастрофой для НАТО, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Турция обратилась к Европе на случай развала НАТО.

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