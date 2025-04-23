Журналисты назвали причину срыва переговоров Украины, США и ЕС в Лондоне

Переговоры Украины, США и Евросоюза в Лондоне сорвались из-за отказа Киева обсуждать территориальные вопросы до полного прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам ряда источников агентства, предложения спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа включали признание Крыма территорией России, начало снятия Вашингтоном санкций с РФ и исключение членства Украины в НАТО, что неприемлемо для нее. Три дипломата отметили, что эти предложения требуют от Украины больших уступок, чем от России.

Источник, близкий к ситуации, заявил, что отмена переговоров произошла после того, как Украина 22 апреля подготовила документ для европейцев, в котором заявила, что никаких обсуждений по территориальным вопросам не будет до «полного и безоговорочного прекращения огня».

23 апреля сообщалось, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников. Ранее на встречу отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Financial Times отмечала, что этот шаг стал «сокрушительным разочарованием» для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров. Почему так произошло — в материале «Газеты. Ru».

Ранее в России прокомментировали срыв переговоров по Украине в Лондоне.