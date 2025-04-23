Стало известно, где пройдет третий раунд переговоров Ирана и США

Tasnim: третий раунд переговоров Ирана и США пройдет в столице Омана Маскате

Третий раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном состоится в оманской столице Маскате 26 апреля. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim, ссылаясь на источник.

Кроме того, отмечается, что переговоры технических групп двух государств пройдут в этот же день до встречи главы МИД Ирана Аббаса Аракчи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«26 апреля иранские и американские экспертные группы проведут свои первые непрямые переговоры, результаты которых будут переданы представителям двух стран на высшем уровне (Аракчи и Уиткоффу). После этого состоятся уже переговоры на высоком уровне во главе с Аракчи и Уиткоффа», — сказал источник.

Агентство уточнило, что переговоры как технических групп, так и дискуссии Уиткоффа и Аракчи не будут прямыми, они состоятся при посредничестве Омана.

До этого иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что правительство Ирана готово заключить ядерную сделку с США на равных условиях.

Ранее в администрации Трампа оценили переговоры с Ираном в Риме.