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Президент Ирана заявил о готовности заключить ядерную сделку с США

Пезешкиан: Иран готов заключить ядерную сделку с США на равных условиях
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Iranian State Tv/Global Look Press

Правительство Ирана готово заключить ядерную сделку с США на равных условиях. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, передает сайт главы республики.

«Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но, если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути», — сказал глава республики.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. По данным IRIB, он прошел в конструктивной атмосфере.

По данным МИД Омана, Тегеран и Вашингтон обсуждают соглашение, которое гарантировало бы полный отказ Ирана от намерений по созданию ядерного оружия и полное снятие санкций. В то же время Иран может сохранить право на развитие мирной ядерной энергии.

Ранее в администрации Трампа оценили переговоры с Ираном в Риме.

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