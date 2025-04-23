Россия ввела персональные санкции в отношении членов британского парламента

Россия ввела ответные персональные санкции в отношении членов правительства Великобритании. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда членов парламента Великобритании», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В сообщении приводится список из 21 британского подданного, которому отныне закрыт въезд в РФ.

В феврале 2024 года Россия ввела санкции против 18 граждан Великобритании «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона». В частности, Россия включила в санкционный список командующего Подводными силами Британии Саймона Асквита, спецпредставителя британского премьера по Западным Балканам Стюарта Пича, а также замминистра обороны страны Джеймса Картлиджа и руководителя национальных киберсил Тимати Дэвида.

30 декабря прошлого года посол России в Великобритании Андрей Келин в новогоднем обращении заявил, что все больше жителей Британии выступают за восстановление связей с Россией, несмотря на официальный курс британских властей на конфронтацию.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.