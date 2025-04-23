В Белоруссии предупредили о продвижении неофашизма в Европе

Возрождение неофашизма стало модным трендом в Европе, который продвигается под видом свободы выбора. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает агентство БелТА.

Глава белорусского МИД в ходе Международной научно-практической конференции «Подвигу народа жить в веках», приуроченной к 80-летию Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, напомнил, как созданная 80 лет назад Организация Объединенной Нации позволила сформировать архитектуру международного права, а также добиться общего понимания основных глобальных вызовов и угроз.

Но по прошествии лет некоторые страны, которых не устроили итоги Второй мировой войны, предприняли попытку начать размывать историческую правду и по-новому толковать международные процессы, которые предшествовали началу войны, указал Рыженков.

Глава МИД Белоруссии напомнил также, что в некоторых странах Европы на глазах ветеранов уничтожаются памятники, воздвигнутые когда-то в их честь.

«Сегодня на смену воинам-освободителям приходят в эти страны так называемые новые борцы за свободу и независимость, у которых свои сантименты и свои псевдогерои», — указал Рыженков.

Министр иностранных дел Белоруссии отметил, что необходимо сохранить историческую правду для потомков и это святая обязанность и моральный долг. Рыженков среди прочего призвал увеличить коллективные усилия на международной арене по недопущению героизации неонацизма.

До этого официальный представитель МИД России Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху намерен вернуть вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который заявил о намерении страны вновь взять на себя определенную ответственность в Европе и мире.

Ранее Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства.