Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Европу от использования высокомерного тона в диалоге с Россией. В интервьюПавлу Зарубину он подчеркнул, что подобная позиция неприемлема.

Глава МИД выразил уверенность, что если европейские лидеры стремятся к конструктивному диалогу, то должны отказаться от языка превосходства и пересмотреть свой подход.

«С Россией таким языком (превосходства. — «Газета.Ru») разговаривать не надо. И если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — предупредил дипломат.

Лавров также подчеркнул решимость России противостоять проявлениям неонацизма в Европе, заявив о готовности Москвы приложить все усилия для пресечения возрождения этой идеологии и возвращения Европы к прежним ценностям.

До этого глава российского МИД обвинил Европу в стремлении сохранить на Украине нацистский режим. Он обратил внимание, что, в отличие от США, в Европе никто «даже не заикается» про выборы на Украине.

Ранее Лавров обвинил Макрона во лжи.