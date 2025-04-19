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Захарова с иронией прокомментировала заявление Мерца об ответственности Германии

Захарова иронично спросила, какую историческую эпоху хочет вернуть Мерц
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху намерен вернуть вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который заявил о намерении страны вновь взять на себя определенную ответственность в Европе и мире. Комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Захарова процитировала слова Мерца о том, что Германия готова взять на себя ответственность в Европе и мире, при этом сделает это «надежно» и «в духе партнерства».

«Снова» — это возвращение к какой именно исторической эпохе, не могли бы вы уточнить?» — написала представитель МИД.

В апреле Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, на что глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что будущему канцлеру Германии следовало бы повесить в своем кабинете фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом, поскольку его, вероятно, подводит память.

Ранее Захарова пошутила над очередным пакетом антироссийских санкций.

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