Захарова с иронией прокомментировала заявление Мерца об ответственности Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху намерен вернуть вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который заявил о намерении страны вновь взять на себя определенную ответственность в Европе и мире. Комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Захарова процитировала слова Мерца о том, что Германия готова взять на себя ответственность в Европе и мире, при этом сделает это «надежно» и «в духе партнерства».

«Снова» — это возвращение к какой именно исторической эпохе, не могли бы вы уточнить?» — написала представитель МИД.

В апреле Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, на что глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что будущему канцлеру Германии следовало бы повесить в своем кабинете фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом, поскольку его, вероятно, подводит память.

Ранее Захарова пошутила над очередным пакетом антироссийских санкций.