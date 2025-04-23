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В МИД РФ выступили против попыток Запада доминировать в Центральной Азии

Лавров: Россия против попыток ЕС установить доминирование в Центральной Азии
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ выступает категорически против попыток Запада установить доминирование в Центрально-Азиатском регионе. Его слова на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан и переговоров с руководством республики передает ТАСС.

«Мы выступаем категорически против политизации процессов сотрудничества, привнесения сюда идеологических элементов, связанных с попытками той или иной группой стран установить доминирование на этом и на других геополитических пространствах», — сказал дипломат.

Министр, отвечая на вопрос о сотрудничестве между Центральной Азией и РФ, а также Центральной Азией и Евросоюзом (ЕС), отметил, что такие форматы взаимодействия должны строиться на принципах взаимной выгоды и учитывать интересы всех сторон. Однако, по словам Лаврова, в подходах западных коллег проявляются попытки выстроить доминирование и особенно этим отличаются члены ЕС.

22 апреля глава МИД России прибыл с официальным визитом в Узбекистан, его самолет приземлился в аэропорту Самарканда. По данным внешнеполитического ведомства, в планах Лаврова встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Бахтиёром Саидовым, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Лавров заявил о деградации ЕС.

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