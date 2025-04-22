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Лавров прибыл в Узбекистан

Лавров прилетел в Самарканд на встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан, его самолет приземлился в аэропорту Самарканда. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров планирует встретиться с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и главой МИД Бахтиером Саидовым, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества по всем направлениям, международные проблемы, вопросы региональной безопасности, а также взаимодействие в форматах Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Центральная Азия — Россия.

9 апреля Лавров прибыл в Алма-Ату на заседание глав МИД СНГ. В ходе встречи внимание было уделено укреплению пограничной безопасности и вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом отдельно обсуждалась 80-я годовщина Великой Отечественной Войны.

До этого Узбекистан подписал соглашение о сотрудничестве по критическим минералам с США. Оно было заключено в ходе визита в Вашингтон делегации министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана во главе с министром Лазизом Кудратовым.

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.

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