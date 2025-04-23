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Матвиенко высказалась о возможном размещении солдат Европы на Украине

Матвиенко: Россия никогда не поддержит размещение солдат Европы на Украине
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РИА Новости

РФ никогда не примет идею размещения солдат Европы на Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС.

«Что касается размещения европейских войск на Украине, <...> Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех эта инициатива не имеет», — сказала спикер Совфеда.

16 апреля посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия воспринимает разговоры о размещении миротворцев на Украине как подготовку Европы к интервенции в эту страну в целях консервации режима украинского лидера Владимира Зеленского. По словам дипломата, для России такое развитие событий неприемлемо, а гарантии безопасности Украины можно обеспечить без размещения иностранного контингента войск в стране.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Ранее в Европе заявили о невозможности вести конфликт с Россией без поддержки США.

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