Матвиенко высказалась о возможном размещении солдат Европы на Украине

РФ никогда не примет идею размещения солдат Европы на Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС.
«Что касается размещения европейских войск на Украине, <...> Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех эта инициатива не имеет», — сказала спикер Совфеда.
16 апреля посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия воспринимает разговоры о размещении миротворцев на Украине как подготовку Европы к интервенции в эту страну в целях консервации режима украинского лидера Владимира Зеленского. По словам дипломата, для России такое развитие событий неприемлемо, а гарантии безопасности Украины можно обеспечить без размещения иностранного контингента войск в стране.
11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.
Ранее в Европе заявили о невозможности вести конфликт с Россией без поддержки США.