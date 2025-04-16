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Российский посол рассказал об истинных целях Европы в отношении Украины

Посол Келин: целью «коалиции желающих» является интервенция на Украину
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РИА Новости

Россия воспринимает разговоры о размещении миротворцев на Украине как подготовку Европы к интервенции в эту страну в целях консервации режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с ТАСС.

«Воспринимаем ведущиеся по инициативе Лондона и Парижа переговоры как, по существу, подготовку иностранной интервенции для консервации правящего режима», — подчеркнул он.

По словам дипломата, для России такое развитие событий неприемлемо, а гарантии безопасности Украины можно обеспечить без размещения иностранного контингента войск в стране.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только при согласии всех вовлеченных сторон, и назвал преждевременными любые дискуссии на эту тему в отношении Украины. Он также избежал комментариев относительно утверждений о якобы безразличном отношении России к подобному сценарию.

Ранее Украина поделилась со странами Запада «списком желаний» по размещению миротворцев.

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