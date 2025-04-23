В Европе заявили о невозможности вести конфликт с Россией без поддержки США

Politico: отказ США поддержать Европу в конфликте с РФ станет фатальным для ЕС

Отказ США поддержать Европу в вероятном конфликте с Россией станет фатальным для военной системы ЕС. Об этом пишет газета Politico.

«Без поддержки США перемещение войск по Европе будет медленнее, дороже и будет затруднено целой мозаикой логистических узких мест», — говорится в публикации.

В случае реального конфликта такая ситуация может быть не просто неэффективной, но может оказаться фатальной.

Авторы статьи подчеркивают, что европейские лидеры давно обсуждают автономность в стратегическом плане. Но они делают это в рамках системы, когда Вашингтон по-прежнему контролирует самолеты, корабли, топливопроводы, спутники, киберзащиту и стандарты оперативной совместимости.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европейский союз без военной помощи США не сможет полноценно поддержать Украину в военном конфликте.

Ранее Госдеп подтвердил приверженность полному прекращению огня на Украине.