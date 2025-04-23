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На Западе сообщили об ультиматуме Трампа Украине

Politico: администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум по мирному плану
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Kevin Mohatt/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Украине. Об этом сообщает издание Politico.

Украинская делегация направилась в Лондон для обсуждения 30-дневного перемирия, но администрация Трампа выдвинула ультиматум и настаивала на принятии собственного мирного плана.

«Администрация Трампа вместо этого хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант «либо принимай, либо уходи», — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что мирный план Трампа включает в себя отмену санкций против РФ, а также неформальное признание Крыма российским.

В свою очередь издание American Thinker пишет, что украинская сторона примет условия России после выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса. В публикации говорится, что конфликт дойдет до «естественного завершения».

Ранее Трампу сообщили о серьезной ошибке в решении конфликта на Украине.

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