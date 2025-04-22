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В США рассказали о действиях Зеленского при выходе Трампа из переговоров с РФ

AT: Украина примет условия России после отстранения Трампа от переговоров
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Stephanie Lecocq/Reuters

Украинская сторона примет условия России после выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса. Об этом пишет American Thinker.

В публикации говорится, что конфликт дойдет до «естественного завершения», которое можно определить как результат «или/или».

«Либо Украина принимает условия России в дипломатическом обмене, либо российская армия навязывает их военным решением», — говорится в сообщении.

Автор материала добавил, что альтернативного пути для Украины нет, потому что нет «среднего пути и компромисса». Он подчеркнул, что Россия одерживает верх на линии боевого соприкосновения, и американская сторона должна это понимать.

До этого российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что президент США Дональд Трамп, видя нежелание России и Украины завершить конфликт на его условиях, готовится к выходу из переговоров в одностороннем порядке.

По его словам, американский лидер видит «просто хамское» поведение киевского руководства, которое «плюет» на него, оскорбляет и задирает.

Ранее Кнайсль указала на различия в динамике отношений России с США и Европой.

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