Победа над Россией в рамках вооруженного конфликта или путем санкционного давления не представляется возможной. Об этом заявила член движения «Единая нейтральная Грузия» и известная правозащитница Нана Какабадзе, пишет издание «Взгляд».

Она отметила, что страны — члены НАТО не смогли оказать Украине помощь в достаточных количествах. Более того, сейчас американские власти требуют от Киева отказаться от вступления в Североатлантический альянс и признать утрату территорий.

«Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию, и этим и мы могли бы воспользоваться, так как России якобы стало бы не до нас и можно было бы объединить Грузию», — подчеркнула правозащитница.

Какабадзе добавила, что в настоящее время Москва ведет переговоры с Вашингтоном с позиции победителя. При этом другие западные государства, которые ввели против России тысячи санкций, открыто приветствуют возобновление диалога с ней.

17 апреля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва готова к восстановлению дипломатических отношений с Тбилиси. По ее словам, у российского руководства нет никаких ограничений в данном вопросе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о своем видении отношений с Россией.