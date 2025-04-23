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Зеленского резко раскритиковали из-за его отношения к военным ВСУ

Журналист Боуз: медали, которые Киев раздает своим ветеранам, разваливаются
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Alina Smutko/Reuters

Медали, которые киевский режим украинского лидера Владимира Зеленского вручает военным, разваливаются так же, как и вся страна. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Медали, которые диктатура Зеленского раздает украинским ветеранам, разваливаются. Как и страна», — подчеркнул он.

До этого бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался, что его медаль ветерана боевых действий «вспукла» — деформировалась и начала осыпаться.

Он обратил внимание, что медаль сделана плохо: за год, что она была приколота к флагу, с нее слезла позолота, а корпус стал бугристым. Украинец усомнился, что ему поменяют медаль, и сделал вывод, что государство не ценит своих защитников.

17 апреля украинский военнослужащий подтвердил, что ракетный удар по зданию в Сумах был нанесен во время собрания командиров ВСУ и их западных коллег. По словам солдата, участники встречи, включая бойцов 117-й бригады, находились в подвале одного из местных университетов. Мероприятие включало церемонию награждения медалями. «Командование решило, что церемония важна для морального духа», — сказал боец ВСУ.

Ранее пленный солдат ВСУ раскритиковал Зеленского за награждение сбежавших командиров.

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