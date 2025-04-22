Ветеран ВСУ пожаловался на низкое качество медали, за год она деформировалась

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался, что его медаль ветерана боевых действий «вспукла» — деформировалась и начала осыпаться. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», который поделился видеозаписью, сделанной украинцем.

«Года не прошло, она (медаль. — прим. ред.) вся облучилась и вспукла», — сказал военный.

Он обратил внимание, что медаль сделана плохо: за год, что она была приколота к флагу, с нее слезла позолота, а корпус стал бугристым. Украинец усомнился, что ему поменяют медаль, и сделал вывод, что государство не ценит своих защитников.

17 апреля украинский военнослужащий подтвердил, что ракетный удар по зданию в Сумах был нанесен во время собрания командиров ВСУ и их западных коллег. По словам солдата, участники встречи, включая бойцов 117-й бригады, находились в подвале одного из местных университетов. Мероприятие включало церемонию награждения медалями. «Командование решило, что церемония важна для морального духа», — сказал боец ВСУ.

Ранее пленный солдат ВСУ раскритиковал Зеленского за награждение сбежавших командиров.