Украинский президент Владимир Зеленский принял несправедливое решение, наградив командира 36-й бригады морпехов ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона 36-й бригады Сергея «Волыну» Волынского званием героев Украины. Об этом РИА Новости заявил пленный украинский морпех Сергей Таранюк.

По словам военнопленного, оба командира бросили свой личный состав. Морпех рассказал, что подразделение Баранюка обороняло завод имени Ильича в Мариуполе. Однако после того, как позиция попала в окружение, командир 36-й бригады уехал в неизвестном направлении.

Говоря про Волынского, Таранюк отметил, что его подразделение должно было идти на прорыв в Мариуполе. Сам командир увидел, какие потери несет украинская армия, из-за чего решил укрыться на заводе «Азовсталь».

Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины в марте 2022 года. В этом же году украинский президент наградил Волынского.

В августе бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский повторяет судьбу бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, речь идет о последних днях немецкого политика в бункере, когда тот был в значительной мере оторван от реальности.

Ранее украинский военнопленный резко раскритиковал командование ВСУ.