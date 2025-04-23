Лавров: Узбекистан готов минимизировать риски терроризма и преступности

Российская сторона видит, что руководство Узбекистана готово принять меры, чтобы минимизировать риски преступности и терроризма среди мигрантов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, его слова приводит ТАСС.

«В Узбекистане мы нашли полное понимание необходимости ввести здесь порядок, который будет минимизировать возможности для нарушений», — сказал он.

Также Лавров заявил, что нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов в России.

До этого сообщалось, что Лавров заметил, что у монумента Вечный огонь в Самарканде нет надписи на русском языке.

Во вторник Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан, его самолет приземлился в аэропорту Самарканда. По данным российского внешнеполитического ведомства, министр планирует встретиться с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Бахтиёром Саидовым, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.