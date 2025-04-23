Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров: Узбекистан готов минимизировать риски терроризма и преступности

Лавров: Узбекистан готов минимизировать риски преступности среди мигрантов
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона видит, что руководство Узбекистана готово принять меры, чтобы минимизировать риски преступности и терроризма среди мигрантов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, его слова приводит ТАСС.

«В Узбекистане мы нашли полное понимание необходимости ввести здесь порядок, который будет минимизировать возможности для нарушений», — сказал он.

Также Лавров заявил, что нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов в России.

До этого сообщалось, что Лавров заметил, что у монумента Вечный огонь в Самарканде нет надписи на русском языке.

Во вторник Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан, его самолет приземлился в аэропорту Самарканда. По данным российского внешнеполитического ведомства, министр планирует встретиться с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Бахтиёром Саидовым, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами