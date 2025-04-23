Лавров заметил отсутствие русского языка на монументе в честь Победы в Самарканде

Лавров заметил, что у Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что у монумента Вечный огонь в Самарканде нет надписи на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

В Самарканде расположен мемориал «Скорбящая мать» в честь советских солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Лавров, прибывший в Узбекистан с официальным визитом, посетил мемориал с экскурсией.

«Я смотрю, на английском там надпись... Ну русского не вижу <...> Мать — это самое святое», — отметил Лавров, разговаривая с экскурсоводом.

На экскурсии также присутствовал глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Во вторник Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан, его самолет приземлился в аэропорту Самарканда. По данным российского внешнеполитического ведомства, министр планирует встретиться с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Бахтиёром Саидовым, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.