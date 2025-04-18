Названы сферы с наиболее острой нехваткой персонала

Сейчас наблюдается тенденция уменьшения количества вакансий на рынке труда. К причинам можно отнести в том числе спад в строительной отрасли, которая исторически давала большой процент вакансий и была одним из локомотивов экономики, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE.

«Тут все становится похоже на эффект «паровоза и вагончиков»: вслед за спадом в строительстве начался спад и у производителей всех комплектующих — и это тоже становится причиной снижения спроса на новых сотрудников. Снижение цен на нефть также может повлиять на пересмотр инвестиций в эту отрасль и, как следствие, новые проекты притормозятся, а поток найма в эту отрасль не будет», — объяснил он.

Сфера логистики и доставки по-прежнему чувствует себя достаточно уверенно — сотрудники, желающие работать в этой сфере, успешно трудоустраиваются. Это происходит, потому что потребители уже мало представляют свою жизнь без удобного сервиса — нажал кнопку, привезли, открыл дверь, забрал. Эта сфера активно развивается — люди меньше времени тратят на рутинные действия.

«Острый дефицит персонала чувствуется в сфере ремонта авто. Это подтверждает и сезон смены зимней резины на летнюю. Практически все шиномонтажи недоукомплектованы сотрудниками. В автосалонах крупных городов до сих пор период турбулентности из-за высокой ставки и снижения количества выданных кредитов. Происходят увольнения сотрудников, отвечающих за выкуп автомобилей, так как склады переполнены. Но сформированный «мыльный пузырь» покупательского спроса вот-вот лопнет, люди уже смирились со ставкой и не хотят отказывать себе в покупке автомобиля в кредит даже под высокий процент», — объяснил он.

Кроме этого, в ресторанном бизнесе тоже чувствуется нехватка персонала. Зарплаты у сотрудников в разных отраслях постепенно растут, но при этом приобрести квартиру практически невозможно, поэтому люди чаще стали ходить по ресторанам и на маркетплейсах — не хотят копить на дорогую покупку и брать ипотеку.

«Конечно, можно привлекать выпускников, чтобы восполнить кадровый дефицит. Этот трюк можно назвать так: «Торговали — веселились, посчитали — прослезились». Работодателю порой кажется, что вчерашний выпускник будет готов к большим нагрузкам в силу трудоспособного возраста и начнет расти в геометрической прогрессии, потому что никаких выгораний у него еще нет — он полон энтузиазма. На деле часто получает совсем обратное. Очень многое зависит от soft skills и мотивации», — подчеркнул эксперт.

Затраты на обучение с нуля и погружение в процессы выпускников колоссальные, но четко сказать, какой от этого мы получаем экономический эффект, никто не может. Однако привлекать выпускников все равно необходимо — назовем это эффектом «длинных денег» и отчасти меценатства. А еще этот процесс снимает психологическое напряжение в обществе и дает понимание того, что «перспектива есть».

«Компании тратят десятки миллионов на работу со школами. Рассказывают детям 5-х и 6-х классов про геологов и «запах тайги», про перспективы. Но гарантии, что эти ребята к ним придут через 10 лет, практически никакой. Получается очень длинная и рискованная инвестиция. На сегодняшний день существует три сценария: первый — развивать искусственный интеллект, второй — увеличивать производительность труда, третий — присмотреться к трудовым мигрантам, и не только из стран СНГ, но и, например, из стран БРИКС», — резюмировал эксперт.

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