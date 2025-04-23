Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валентина Матвиенко приехала в Республику Коми

В Сыктывкар прибыла Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Сыктывкар Республики Коми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совфеда.

Уточняется, что в ходе визита Матвиенко встретится с врио главы Республики Ростиславом Гольдштейном, темой их беседы будут приоритеты социально-экономического развития региона.

«В программе поездки — посещение мемориального комплекса «Вечная слава» в честь воинов-сыктывкарцев», — говорится в сообщении.

Также председатель Совфеда, как отмечается, посетит республиканский филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», обсудит организацию системной работы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Еще Матвиенко приедет в Республиканский социально-реабилитационный центр «Максаковка», пообщается с бойцами и сотрудниками медучреждения.

Кроме того, глава Совфеда примет участие в форуме «Гордость. Уверенность. Победа» с главами городов и сел региона, отметили в пресс-службе.

20 апреля Валентина Матвиенко посетила богослужение в соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов.

Ранее Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами