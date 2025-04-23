Валентина Матвиенко приехала в Республику Коми

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Сыктывкар Республики Коми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совфеда.

Уточняется, что в ходе визита Матвиенко встретится с врио главы Республики Ростиславом Гольдштейном, темой их беседы будут приоритеты социально-экономического развития региона.

«В программе поездки — посещение мемориального комплекса «Вечная слава» в честь воинов-сыктывкарцев», — говорится в сообщении.

Также председатель Совфеда, как отмечается, посетит республиканский филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», обсудит организацию системной работы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Еще Матвиенко приедет в Республиканский социально-реабилитационный центр «Максаковка», пообщается с бойцами и сотрудниками медучреждения.

Кроме того, глава Совфеда примет участие в форуме «Гордость. Уверенность. Победа» с главами городов и сел региона, отметили в пресс-службе.

20 апреля Валентина Матвиенко посетила богослужение в соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов.

Ранее Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.