Матвиенко посетила пасхальное богослужение в петербургском храме

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила пасхальное богослужение в петербургском соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов. Об этом сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента.

«Службу проводит настоятель собора протоиерей Александр Ткаченко. Храмовый комплекс был возведен на пожертвования. Первая Божественная литургия состоялась в соборе в 2018 году, а в 2020 году он был введен в строй», — говорится в сообщении.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее патриарх Кирилл пожелал, чтобы все конфликты ушли в сторону.