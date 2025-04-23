В МИД Китая ответили на обвинения Киева в военной помощи России

Китай выступает категорически против необоснованных обвинений Киева, связанных с якобы участием китайских военных в боевых действиях на стороне РФ в зоне проведения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, пишет ТАСС.

«Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций», — сказал Го Цзякунь в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с вызовом посла КНР в МИД Украины.

22 апреля посла Китая на Украине Ма Шэнкуня вызвали в МИД страны на фоне обвинений в участии китайских военных в боевых действиях на стороне России в зоне проведения спецоперации. В Киеве заявили, что передали послу доказательства сотрудничества КНР с российской армией. Более подробное содержание предоставленных китайской стороне документов не приводится.

В МИД Украины подчеркнули, что взаимодействие Пекина и Москвы в военной сфере вызывает «серьезную обеспокоенность».

Ранее Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России.