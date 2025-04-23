В США заявили, что отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине

FT: отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине

Отмена поездки государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне существенно снижает весомость запланированной встречи, которая в Европе раньше рассматривалась как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Отмена Рубио и Уиткоффа, которая была объявлена вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые чиновники из Европы рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», — говорится в публикации.

Financial Times отмечает, что для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров, такая ситуация является «сокрушительным разочарованием».

«Мало того, что ключевые переговорщики Соединенных Штатов отказались от встречи со своими британскими, французскими и украинскими коллегами в Лондоне, также стало понятно, что реальные действия происходят в другом месте», — добавила газета.

До этого сообщалось, что Рубио отменил свою поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после слов президента Владимира Зеленского о Крыме.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о встрече по Украине в Лондоне.