Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи по Украине

FT: отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине
close
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Отмена поездки государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне существенно снижает весомость запланированной встречи, которая в Европе раньше рассматривалась как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Отмена Рубио и Уиткоффа, которая была объявлена вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые чиновники из Европы рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», — говорится в публикации.

Financial Times отмечает, что для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров, такая ситуация является «сокрушительным разочарованием».

«Мало того, что ключевые переговорщики Соединенных Штатов отказались от встречи со своими британскими, французскими и украинскими коллегами в Лондоне, также стало понятно, что реальные действия происходят в другом месте», — добавила газета.

До этого сообщалось, что Рубио отменил свою поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после слов президента Владимира Зеленского о Крыме.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о встрече по Украине в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами