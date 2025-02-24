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Захарова пошутила над очередным пакетом антироссийских санкций

Захарова: ЕС вводит пакеты санкций по числу стран, чтобы было во что заворачивать
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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз примет столько пакетов антироссийских санкций, сколько стран входит в политическое объединение, чтобы было «во что заворачивать». Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Она отметила, что после 16-го пакета рестрикций ЕС анонсировал следующий.

«Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было, во что заворачивать», — написала Захарова.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, вводит ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т.д.

Ранее в Литве выразили недовольство новым пакетом санкций против России.

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