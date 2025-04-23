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Президент США создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений»

AFP: Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений» в США
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений». Об этом, ссылаясь на агентство AFP, сообщает телеканал France 24.

Первое заседание группы провела генпрокурор США Пэм Бонди. Она заявила, что созданный орган будет сотрудничать с религиозными организациями и государственными структурами на уровне штатов для выявления и устранения злоупотреблений со стороны федерального правительства.

По имеющейся информации, чиновникам было предложено привести примеры антихристианских предубеждений, свидетелями которых они стали на работе.

В свою очередь, межконфессиональная организация Interfaith Alliance осудила действия Трампа и заявила, что в США нет широко распространенных предубеждений против христиан. Поддержание этого мифа, подчеркнули в Interfaith Alliance, глубоко оскорбительно для реальных преследований христиан, которые происходят в других странах по всему миру.

23 марта писатель Роман Антоновский заявил, что в США наблюдается упадок протестантизма и католичества.

Ранее российский философ оценил перемены при Трампе в США.

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