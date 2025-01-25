Российский философ оценил перемены при Трампе в США

Философ Дугин: США не вернутся к прошлым ценностям после президентства Трампа

Перемены, которые произойдут в Соединенных Штатах в период президентства Дональда Трампа, привнесут в политику страны существенные изменения. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин, передает РИА Новости.

По его словам, новая политика крайне сильно отразится на жителях США, и возврата к прежним американским ценностям не будет.

«Ставки настолько высоки, что в принципе возврата в любом случае не будет», — заявил он.

Философ подчеркнул, что минимум половина населения будет защищать подходы и идеи нового лидера. Влияние новых политических мер, по мнению Дугина, отразится на политическом строе и обществе в первую очередь, а потом затронет образование и культуру.

«Эти перемены настолько быстрые, настолько решительные, настолько динамичные, настолько фундаментальные. То есть фактически речь идет о том, что заменили, условно говоря, зло на добро, антитрадиционные ценности на традиционные ценности, антирелигию на религию», — добавил он.

20 января Трамп принес присягу и официально вступил в должность нового президента США.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался документ о признании в стране исключительно двух полов – мужского и женского – и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее в США прекратили рассматривать заявки на смену пола в паспорте.