Писатель Антоновский отметил рост популярности православия в США

В США наблюдается упадок протестантизма и католичества, рассказал писатель и автор Telegram-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский.

По его словам, несмотря на показную набожность команды Трампа, молодежь, родившаяся в католических и протестантских семьях массово уходит из этих религий. При этом он отметил, что число прихожан Православной церкви в США растет быстрыми темпами. Антоновский уточнил, что их число увеличилось на 78% в 2022 году, по сравнению с 2019 годом.

«Причем основная масса свежеиспеченных православных христиан - молодые мужчины. От традиций протестантизма и католичества, в которых они родились, их отвращают либеральные реформы. Флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и БЛМ, пасторы-женщины и открытые гомосексуалисты в протестантских церквях. Встречи папы Римского с транссексуалами и попытки реформировать учение Христа в угоду повесточке у католиков», — написал он.

Писатель считает, что в Православной церкви новые прихожане видят непрерывность тысячелетних традиций, а также понимают, что ее обряды не реформировались в угоду повестки и не будут ею изменены никогда.

«В более приземленном смысле молодые мужчины на Западе находят православие более крутым, брутальным и маскулинным. Став православными, они как бы бросают вызов либеральному обществу. Это подтверждает и самый популярный западный правый блогер и мыслитель, канадский психиатр Джордан Питерсон. Он также заметил, что мужчины поколения Z все чаще выбирают православие, потому что его традиция не вызывает вопросов», — отметил он.

Также Антоновский привел данные статьи New York Post, из которой следует, что недавно обращенные православные американцы 24-26 лет, хотят прикоснуться к древней 2000-летней христианской традиции, которая не менялась и не будет меняться».

«Миссия России, как Третьего Рима, хранительницы истинной веры православной, актуальна, как никогда. Ведь христианство это еще и самая быстрорастущая религия в Китае. А молодые христиане переходят в православие не только в США, но и в других странах Запада, растет интерес к православию и в Африке», — отметил он..

Писатель считает, что мягкая сила России заключается в позиционировании себя, как христианской православной державы.