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Глава Пентагона приводил супругу на секретные встречи

WSJ: глава Пентагона Хегсет приводил жену на секретные встречи
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Evelyn Hockstein/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену Дженнифер Хегсет на встречу с иностранными коллегами в Пентагоне, где обсуждались секретные вопросы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Министр обороны Пит Хегсет, который подвергается пристальному вниманию из-за того, как он раскрыл детали военного удара, привел свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация», — сказано в материале.

По данным WSJ, одна из таких встреч состоялась, когда Соединенные Штаты отказались предоставлять военные Вооруженным силам Украины.

Беседа носила конфиденциальный характер. У каждого участника встречи, в этом случае, имеется соответствующий допуск.

25 января текущего года вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны США. Вэнс отметил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Ранее новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона.

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