Президент Колумбии заявил об отзыве своей визы в США

Президент Колумбии Петро заявил, что у него аннулировали визу в США

США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро. Об этом глава государства сообщил в ходе правительственного мероприятия, передает РИА Новости.

«Я сейчас не могу поехать [в США], потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз», — сказал президент Колумбии.

При этом в МИД Колумбии сообщили, что виза Петро не была отозвана. По данным ведомства, имело место «недопонимание относительно санкций, объявленных президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами».

20 января Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила высылать из страны нелегальных иностранцев без суда.

26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками.

Ранее власти Колумбии заявили, что разрешили противоречия с США.