Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Колумбии заявил об отзыве своей визы в США

Президент Колумбии Петро заявил, что у него аннулировали визу в США
close
Global Look Press

США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро. Об этом глава государства сообщил в ходе правительственного мероприятия, передает РИА Новости.

«Я сейчас не могу поехать [в США], потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз», — сказал президент Колумбии.

При этом в МИД Колумбии сообщили, что виза Петро не была отозвана. По данным ведомства, имело место «недопонимание относительно санкций, объявленных президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами».

20 января Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила высылать из страны нелегальных иностранцев без суда.

26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками.

Ранее власти Колумбии заявили, что разрешили противоречия с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами