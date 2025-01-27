Власти Колумбии заявили, что разрешили противоречия с США

Министерство иностранных дел (МИД) Колумбии сообщило, что власти страны разрешили тупиковую ситуацию в отношениях с США, возникшую в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации министерства, глава ведомства Луис Хильберто в ближайшие часы отправится в США, чтобы обменяться дипломатическими нотами и провести встречи в Вашингтоне. Также правительство Колумбии направит в США президентский самолет, чтобы депортированные соотечественники могли возвратиться домой.

«Мы продолжим принимать колумбийцев и колумбиек, которые возвращаются в положении депортированных, гарантируя им достойные условия как субъектам права», — пояснили в МИД страны.

До этого в Белом доме сообщили, что Колумбия согласилась принимать рейсы с мигрантами, депортируемыми из США.

20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.

26 января президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками.

Ранее Мексика отказалась принять военный самолет США с нелегалами.