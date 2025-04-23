Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от предложения мирного урегулирования конфликта, лишится значительной иностранной поддержки. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, после отказа от предложения по урегулированию Зеленский останется без большой поддержки. У президента Украины останутся в партнерах лишь «европейские шакалы», которые мечтают, как разорвать на части украинскую «тушку».

Руденко подчеркнул, что никто из стран Европы не будет воевать за Зеленского.

22 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что президент США Дональд Трамп додавит Зеленского или прекратит поддержку Украины.

21 апреля бывший норвежский дипломат Ян-Эйлерт Аскерей заявил, что конфликт на Украине стал следствием «провальной» внешней политики ее властей.

Ранее в России раскрыли конечную цель политики Европы по Украине.