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В США раскрыли позицию Британии и Франции по потере территорий Украиной

WSJ: Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Киев потеряет территории
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Frank Augstein/AP

Великобритания и Франция «открыты для сценария», при котором правительство Украины признает потерю территорий. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — говорится в материале.

При этом, по данным издания, Лондон и Париж хотели бы реализовать инициативу таким образом, чтобы Киев признал потерю территорий только де-факто.

Накануне газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона. При этом, по информации издания, Штаты также могут быть вовлечены в миротворческий контингент.

Кроме того, NYP выяснила, что в рамках этого плана Украина должна быть готова отказаться от 20% территорий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о содержании мирного плана Трампа.

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