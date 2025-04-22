В Кремле высказались о содержании мирного плана Трампа

Песков: содержание плана Трампа по Украине не вынесли бы в публичную плоскость

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с газетой «‎Известия»‎.

«В любом случае, даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона продолжает работу с США и не склонна что-то «загонять в какие-то жесткие временные рамки».

22 апреля газета New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона. При этом, как сообщили источники газеты, США также могут быть вовлечены в миротворческий контингент, но не как «военная сила на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».

Кроме того, NYP выяснила, что в рамках этого плана Украина должна быть готова отказаться от 20% территорий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол США на Украине обратилась к американцам и украинцам перед своей отставкой.