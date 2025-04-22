«Готовы отказаться от 20% территории». Сработает ли новый план Трампа по Украине?

Президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть содержание нового варианта мирного плана по конфликту на Украине. По информации The New York Post, план может включать предложение по размещению европейских войск для обеспечения прекращения огня. Также в рамках плана Украина должна быть готова отказаться от 20% территорий. Как новые предложения Трампа расценивают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Наилучшее предложение

В ближайшие дни американский президент Дональд Трамп пообещал объявить новый вариант мирного плана по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, в рамках которого на Украину могут направить европейские войска для обеспечения предлагаемого прекращения огня. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», — сказал Трамп журналистам.

В рамках плана на Украину могут быть отправлены отдельные миротворческие силы для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО. Штаты также могут быть вовлечены, но не как военная сила, а как сторона, предоставляющая финансовую поддержку.

Кроме размещения миротворческих сил на Украине, план Трампа предусматривает отказ Украины от 20% своей территории .

«Собеседник издания заявил, что Украина, по всей видимости, готова отказаться от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре», — говорится в сообщении NYP.

Газета отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе может представить РФ последнее, «наилучшее» предложение, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций .

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. В конце апреля Трамп несколько раз говорил, что надеется на прекращение огня в ближайшее время.

Ход переговоров

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина заявил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Украиной. Накануне Путин допустил возможность обсуждения инициативы об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры по двусторонним каналам.

«Президент неоднократно заявлял о своей открытости к таким контактам, и это еще одно его предложение», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что на сегодняшний день нет никакой конкретики относительно потенциальных контактов между Россией и Украиной:

«Сейчас нет никакой конкретики на этот счет. Сейчас мы де-факто имеем ситуацию и де-юре, когда украинцы сами себе запретили такие переговоры. При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны <...> должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить <...> эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность».

В среду, 23 апреля, США проведут в Лондоне переговоры, где могут представить новый мирный план по Украине. Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

По информации The Wall Street Journal, Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи в Лондоне. При этом в Кремле не подтвердили информацию о новом визите.

«Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем», — заявил Дмитрий Песков.

Ждут ли в Москве новое предложение Трампа?

Все предложения от Вашингтона и руководителей европейских стран направлены прежде всего на затягивание конфликта на Украине, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов.

«На Западе в очередной раз не слышат президента нашей страны Владимира Путина и министра иностранных дел, которые неоднократно говорили, что необходимо устранить первопричину конфликта. А первопричина — это денацификация и демилитаризация Украины», — сказал депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

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Он считает, что предлагаемые Западом меры отложат боевые действия, но пока Украина не будет денацифицирована, конфликт так и будет продолжаться.

В свою очередь член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник считает, что даже согласие Украины отдать часть своих территорий ни о чем не говорит:

«Киев часто говорит одно, а делает другое, так что даже какие-то соглашения первичные еще ничего не значат. Стоит хотя бы посмотреть на пасхальное перемирие и договоренность не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Россия свое слово держала, а вот ВСУ продолжали атаковать. Пока разговоры идут, но никаких действий нет. Переговоры идут, и это хорошо, потому что ясно, что в данной ситуации простых решений нет».

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат отметил, что необходимо дождаться реализации предложенных решений, потому что пока не понятно, откуда 20% украинских территорий будут отсчитываться:

«Кроме того, при любом решении украинского вопроса нужно учитывать и реальное положение. Наша армия наступает, мы продвигаемся под Харьковом и под Днепропетровском, у российских войск очень серьезный наступательный порыв. Вот это реальность, и ее надо учитывать. Все остальное — художественный свист».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что российская сторона ни разу не отказывалась от каких-то более-менее разумных предложений в рамках переговоров.

«Понятно, что Кремль не согласится на условия, когда нам предлагают полностью остановить огонь, в то время как наступление российских войск идет очень успешно, без возможности контроля за этим соблюдением так называемого перемирия. От подобных неадекватных предложений мы вынуждены отказываться, но российская сторона всегда остается открытой к диалогу», — сказал Чепа «Газете.Ru».

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Депутат считает, что любое предложение, которое будет выдвигаться, должно быть четко выверенным и согласованным:

«Если принимается какой-то договор, то он должен сразу выполняться, потому что вернуться назад значительно сложнее. В противном случае начнутся обвинения, провокации. Обязательно должны быть выработаны условия последствий несоблюдения договоров, иначе все это будут пустые слова на бумаге».

Фантазии Трампа

Президент США достаточно много говорит об урегулировании конфликта между Россией и Украиной, и каждый раз появляются какие-то новые предложения, которые не всегда между собой стыкуются. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Мне кажется, что новый план не проработан, то есть он не обговорен с Киевом, с европейским союзом, и с Россией не обсуждался детально. То есть такое предложение, которое вот просто выдвинуто Трампом, но мира нужно достигать другим путем, не таким, как это хочет делать американский лидер», — сказал политолог.

Он отметил, что для Трампа присуще решать сложные вопросы путем сиюминутных действий, однако такие решения не дают устойчивых результатов.

«Посмотрите даже на результаты тарифных войн, которые Трамп развернул против Китая, Европы и других стран. Когда он объявил о новых пошлинах, вздрогнула сама экономика США, и в результате пришлось отказываться от каких-то своих действий. И в случае с миром на Украине Трамп действует точно так же, без какой-то глубокой проработки, основываясь на эмоциональных данных», — добавил Топорнин.

По мнению политолога, у подобных непроработанных предложений нет глобальных перспектив.

«Даже те 20%, от которых якобы готов отказаться Киев, ну зачем они нам нужны. Мы же изначально не только ради этого начинали СВО. У спецоперации есть свои определенные цели, которые не выполнены в полной мере. Мы стремились к денацификации Украины и обеспечению собственной безопасности, этого план не предусматривает, и тогда зачем нам вообще соглашаться на него», — заключил Топорнин.