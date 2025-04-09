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Узбекистан заключил новое соглашение с США

Узбекистан подписал соглашение о сотрудничестве по критическим минералам с США
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Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Узбекистан подписал соглашение о сотрудничестве по критическим минералам с США. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Соглашение было заключено в ходе визита в Вашингтон делегации министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана во главе с министром Лазизом Кудратовым.

Также стороны заключили договоренности об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых, строительстве комплексов тонкого измельчения руд (HPGR), привлечении инновационных технологий в Узбекистан и повышении квалификации узбекских специалистов. Отдельно стороны оговорили сроки реализации проектов по строительству гостиниц.

«Руководством ряда [американских] компаний даны высокие оценки реформам в Узбекистане, основанные также на успешных кейсах американских компаний, имеющих многолетний опыт работы в нашей стране, и выражена готовность к развитию сотрудничества», — сообщили в правительстве Узбекистана.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что высокий уровень отношений РФ и Узбекистана не под силу другим странам.

Ранее Путин рассказал о давлении США на страны Центральной Азии.

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