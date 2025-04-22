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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Кремль: Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели», — заявил он.

По словам главы государства, ушел из жизни талантливый творец, скульптор и выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Путин отметил, что Церетели посвятил свою жизнь подвижническому служению искусству и был открыт для добрых и благородных дел.

Он подчеркнул, что добрая память о творце навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников и всех почитателей его самобытного дарования.

До этого внук скульптора Василий Церетели сообщил, что прощание с Церетели пройдет в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее была названа причина смерти Зураба Церетели.

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