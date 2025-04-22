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Стало известно, кто будет представлять США на переговорах в Лондоне

Госдеп США: Рубио не полетит в Лондон на переговоры, на встречу прибудет Келлог
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Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты на переговорах по украинскому урегулированию в Лондоне будет представлять спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, а госсекретарь Марко Рубио в Великобританию не полетит. Об этом сообщила официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс, а трансляция с ее брифинга велась на YouTube-канале департамента.

«Мы с нетерпением ждем информации от него [Келлога], достигнем ли мы или нет определенного успеха в Лондоне», — сказала Брюс.

По ее словам, Рубио не смог посетить Лондон из-за напряженного графика, так как он «один из самых активных, если не самый активный госсекретарь» США.

23 апреля в Лондоне встретятся представители Украины, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, чтобы обсудить возможное завершение украинского конфликта.

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник заявляло, что украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в ее состав войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Лондоне США могут предложить ЕС и Украине признать Крым российским.

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