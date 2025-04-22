СМИ: Макрон может распустить парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность распустить парламент осенью текущего года, чтобы провести внеочередные выборы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их информации, глава государства в последние недели консультировался со своим окружением по данному вопросу, однако окончательного решения еще нет. Помимо осени 2025 года также рассматривается проведение парламентских выборов в следующем году.

В начале апреля лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сказала, что выборы президента во Франции в 2027 году могут стать последними в ее политической карьере. 31 марта политика приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Ле Пен не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

В декабре 2024 года Макрон заявил на встрече с лидерами политических партий, что не собирается распускать парламент до окончания своего президентского срока в 2027 году.

Ранее на Западе заявили об «истерике» Макрона из-за переговоров России и США.