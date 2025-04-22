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СМИ: Макрон может распустить парламент

Bloomberg: Макрон изучает возможность распустить парламент осенью
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность распустить парламент осенью текущего года, чтобы провести внеочередные выборы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их информации, глава государства в последние недели консультировался со своим окружением по данному вопросу, однако окончательного решения еще нет. Помимо осени 2025 года также рассматривается проведение парламентских выборов в следующем году.

В начале апреля лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сказала, что выборы президента во Франции в 2027 году могут стать последними в ее политической карьере. 31 марта политика приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Ле Пен не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

В декабре 2024 года Макрон заявил на встрече с лидерами политических партий, что не собирается распускать парламент до окончания своего президентского срока в 2027 году.

Ранее на Западе заявили об «истерике» Макрона из-за переговоров России и США.

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