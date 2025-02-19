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Политолог заявил об «истерике» Макрона из-за переговоров России и США

Политолог Рар: Макрон находится в истерике из-за переговоров России и США
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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон решил созвать вторую встречу по Украине, потому что он находится «в полной истерике» из-за переговоров России и США. Таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, Макрон хотел быстро создать европейскую армию вместе с Лондоном и Берлином, чтобы поддерживать Украину, однако, его планы разрушились.

«Видимо, европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США — путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает», — сказал Рар.

Политолог добавил, что президент Франции пытается усилить противостояние на стороне Украины вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта.

Накануне Reuters со ссылкой на источники в МИД Франции сообщало, что Эммануэль Макрон созвал вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже. Тема обсуждения осталась прежней — выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США. В этот раз, в отличие от первой встречи, также будут приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Ранее Макрон призвал к переговорам РФ и Украины.

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